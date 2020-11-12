Овечкин с трибуны и Воронин на бровке: оригинальное празднование гола «Динамо»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оригинально отпраздновали гол динамовцев «Локомотиву» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ (5:1). Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.

У каждого есть друг с особым празднованием гола ?@ovi8 и Андрей Воронин играют в невидимый хоккей во время дерби ?#Воронин #Овечкин #ДинамоЛокомотив pic.twitter.com/gfB6P2Lu4C — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 11, 2020

«У каждого есть друг с особым празднованием гола, — говорится в сообщении. — Александр Овечкин и Андрей Воронин играют в невидимый хоккей во время дерби».

«Динамо» занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 26 очков в 14 матчах. Овечкин ранее заявлял о желании сыграть за «Динамо» в футбол.