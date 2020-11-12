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Овечкин с трибуны и Воронин на бровке: оригинальное празднование гола «Динамо»

18:37
Александр Овечкин. Фото Федор Успенский.
Александр Овечкин. Фото Федор Успенский.
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Тренер «Динамо» Андрей Воронин и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оригинально отпраздновали гол динамовцев «Локомотиву» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ (5:1). Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.

«У каждого есть друг с особым празднованием гола, — говорится в сообщении. — Александр Овечкин и Андрей Воронин играют в невидимый хоккей во время дерби».

«Динамо» занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 26 очков в 14 матчах. Овечкин ранее заявлял о желании сыграть за «Динамо» в футбол.

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