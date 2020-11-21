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Овечкин дал прогноз на футбольный матч «Спартак» — «Динамо»

18:50
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Хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин дал прогноз на футбольное дерби между «Спартаком» и «Динамо» в 15-м туре Тинькофф РПЛ.

«Мой прогноз? Вы же все знаете. Конечно, «Динамо» победит. Счет — 3:1», — сказал Овечкин. (Артем Калинин)

Трансляция матча «Спартак» — «Динамо»

Спартак — Динамо

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