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Овчинников: «С детства хотел играть в московском «Динамо» и не думал о «Реале»

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Бывший голкипер московского «Динамо» Сергей Овчинников заявил, что у него не было желания переходить в топовый европейский клуб.

«Я, например, с детства хотел играть в московском «Динамо», мне никаких «Реалов» не надо было. Ну зачем это мне? Я же русский. Мы же любим своего ребенка не за то, что он хороший, а за то, что свой. С футбольными командами то же самое», — сказал Овчинников Metaratings.

Овчинников является воспитанником московского «Динамо». Помимо «бело-голубых», в России голкипер выступал за «Локомотив». С 1997-го по 2001 год он играл в чемпионате Португалии, защищая цвета «Бенфики», «Алверки» и «Порту».

Источник: Metaratings.ru
Сергей Овчинников (футбол)
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

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Педро

Зенит

 3
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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Бителло

Динамо

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Алексей Батраков

Локомотив

 3
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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