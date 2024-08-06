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Сегодня, 20:46

Кухарчук близок к переходу в «Ротор» на правах аренды

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук, скорее всего, станет игроком «Ротора», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, футболист отправится в команду в аренду до конца сезона-2024/25. Он уже выехал в Вологду, чтобы присоединиться к клубу. Условия контракта уже согласованы.

Кухарчуком также интересовались «Енисей» и клуб из Азии.

Контракт хавбека с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне 34-летний футболист провел в РПЛ 16 матчей и забил один гол.

Илья Кухарчук
ФК Нижний Новгород
ФК Ротор
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