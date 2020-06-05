Остон Урунов: «Очень хочу попасть в Лигу Европы с «Уфой»

Узбекский полузащитник «Уфы» Остон Урунов рассказал о своих ожиданиях от сезона. Он выразил надежду, что команда сможет попасть в Лигу Европы.

«Я хочу показать себя и выиграть много матчей, — сказал Урунов в интервью каналу «Уфы» на Youtube. — Я очень хочу попасть в Лигу Европы. Надеюсь, так и будет».

Также футболист заявил, что его все устраивает в команде.

«В «Уфе» все отлично, — сказал он. — Все меня устраивает. Ребята отличные, хорошо меня приняли. Вадим Евсеев — хороший тренер. Мне нравится, как он работает».

19-летний футболист в текущем сезоне провел три матча за «Уфу». Он перешел 10 февраля 2020 года.