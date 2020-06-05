Остон Урунов: «Очень хочу попасть в Лигу Европы с «Уфой»
20:44
Узбекский полузащитник «Уфы» Остон Урунов рассказал о своих ожиданиях от сезона. Он выразил надежду, что команда сможет попасть в Лигу Европы.
«Я хочу показать себя и выиграть много матчей, — сказал Урунов в интервью каналу «Уфы» на Youtube. — Я очень хочу попасть в Лигу Европы. Надеюсь, так и будет».
Также футболист заявил, что его все устраивает в команде.
«В «Уфе» все отлично, — сказал он. — Все меня устраивает. Ребята отличные, хорошо меня приняли. Вадим Евсеев — хороший тренер. Мне нравится, как он работает».
19-летний футболист в текущем сезоне провел три матча за «Уфу». Он перешел 10 февраля 2020 года.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=dc1cfxTNZZY&feature=youtu.be
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