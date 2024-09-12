Осинькин: «С моей стороны было бы неправильно говорить Горшкову, что в «Зените» он сядет в запас»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» оценил перспективы защитника Юрия Горшкова в «Зените».

— Не отговаривали Горшкова от перехода в «Зенит»? Не говорили ему, что, скорее всего, в Питере он станет игроком ротации?

— С моей стороны было бы некорректно говорить Юре такие вещи. Футболисты — люди сильные, амбициозные. Они готовы к вызовам. Для этого и работают. Да, конечно, нужно объективно смотреть на вещи. Мы обсуждали с Горшковым тему «Зенита», но все-таки не в таком контексте, который прозвучал в вашем вопросе.

Ясно, что на позиции левого защитника у него просто суперконкурент — Дуглас Сантос. Бразилец, к сожалению, уже не одного русского парня усадил в запас (улыбается). Мы все это учитывали.

— Почему же Юрий тогда выбрал «Зенит»?

— Знаете, в спортивной карьере бывают моменты, когда ты должен принять вызов, попробовать себя в новой среде, сделать все от себя зависящее. Где-то приходится надеяться на удачу, но и без веры в себя никуда не продвинешься. Юру, наверное, не назовешь сверходаренным футболистом, но своим трудом, пахотой он пробивал себе дорогу в футбольную жизнь. На всех этапах своей карьеры Горшков добивался того, что становился игроком стартового состава. Теперь на очереди «Зенит». Да, пока он не так много играет плюс получил небольшую травму. Но еще не вечер. Юра — сильный, не сдастся. Я в него верю!, — сказал Осинькин «СЭ».

После 7 туров «Крылья Советов» с 6 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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