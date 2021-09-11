Гендиректор «Химок»: «Почему не сыграет Мирзов? Ответит министр спорта Московской области»
Гендиректор «Химок» Сергей Анохин ответил на вопрос, почему полузащитник Резиуан Мирзов не примет участие в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Почему не сыграет Мирзов? Ответит министр спорта Московской области Терюшков», — сказал Анохин.
Напомним, в последние дни трансферного окна Мирзов перешел в аренду из «Спартака» в подмосковный клуб.
Матч «Спартак» — «Химки» пройдет сегодня, 11 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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