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Сегодня, 13:40

Осинькин объяснил, как Сычевой способен помочь «Крыльям Советов»: «Он был кандидатом номер один»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Владимир Сычевой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал для «СЭ» переход нападающего Владимира Сычевого в клуб из Самары.

«Сычевой был кандидатом номер один из всех, что у нас были. Мы хотели такого нападающего, который в чужой штрафной чувствовал бы себя на своем месте. Был бы таким бомбардиром, который умеет играть головой, реагирует на прострелы, выполняет большой объем работы. Мы изучили его возможности помочь нашей команде. Поэтому мы остановились на нем», — сказал Осинькин «СЭ».

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на 3,5 года. 20 декабря в «Оренбурге» подтвердили, что Сычевой перейдет в «Крылья Советов».

После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. Оба футболиста забили по 14 мячей.

Владимир Сычевой
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
2
4
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Олег Дмитриев

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Илья Кутепов

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