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Президент «Оренбурга» Еремякин поделился подробностями перехода Сычевого в «Крылья Советов»

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о переходе нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Мы обменялись с «Крыльями Советов» письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Договорились о дате трансфера — 5 января сделка будет завершена и Владимир Сычевой станет игроком «Крыльев Советов». На трансфере Сычевого мы заработаем 100 миллионов рублей, потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов», — приводит пресс-служба клуба слова Еремякина.

20 декабря стало известно, что 26-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://t.me/fcorenburg/1817
Владимир Сычевой
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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