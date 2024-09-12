Осинькин: «Если сходить с ума после поражений от «Зенита» и «Спартака», можно не дожить до конца сезона»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» оценил неудачный старт команды в этом сезоне.
— После трех поражений кряду на старте сезона и 10 пропущенных мячей вы внешне на пресс-конференциях выглядели довольно спокойным. Делали скидку на силу соперников — «Зенита», «Ростова» и «Спартака»?
— Знаете, если сходить с ума после поражений от «Зенита» и «Спартака», то до конца сезона можно просто-напросто не дожить из-за нервного истощения. Да и «Ростов» на тот момент был в очень хорошей форме.
Вы просто поднимите статистику. Разве «Крылья» раньше регулярно обыгрывали питерцев и красно-белых? Да, отбирали очки, но не так часто. Чтобы удачно сыграть с «Зенитом» и «Спартаком», в первую очередь нужно, чтобы эти соперники находились не в оптимальном состоянии. Но, согласитесь, на стартовом отрезке питерцы, москвичи, да и дончане были, как говорится, в полном порядке. А в пятом туре нам еще и «Динамо» досталось (0:1).
— Но только ли дело в непростом календаре на старте сезона?
— Нет, конечно. Мы столкнулись с кадровыми проблемами. От нас ушло много футболистов, в том числе и те, которых можно назвать ключевыми, — Горшков. Салтыков. Из-за травм не могли рассчитывать на Рахмановича, Гарре.
Мы собирались усиливаться. Клуб провел достаточно большую работу, понимая наши проблемы. Постоянно находимся на связи с руководством, никаких претензий нет и быть не может.
Но мы не хотели брать игроков только для количества. Нужны были качественные исполнители, которые реально способны усилить «Крылья». Не всех из них пока смогли интегрировать в нашу игру. Некоторые только-только к нам присоединились. То есть прошло семь туров, а, допустим, Ваня Сергеев и Ороз не провели за самарцев еще ни одной встречи. Томас Гальдамес сыграл только четыре полных матча. А перед этим практически не тренировался. Фактически чилиец набирал форму уже через игры. В общем, речь идет не об одной проблеме, а о целом комплексе.
— Что еще сказалось на неудачных результатах?
— Фернандо Костанца переболел пневмонией. Гарре получил травму в игре с «Ростовом» и только-только набирает форму. В стартовый состав он в этом сезоне пока не попадал... А для нас это такие же лидеры, как для «Зенита» Глушенков и Вендел. Когда эти футболисты выбыли из строя, чемпион страны, если заметили, играл уже не так ярко и эффективно. Так и в «Крыльях». Без Гарре, Фернандо Самаре объективно тяжело. Бейл пропустил последние три тура — это тоже, конечно, потеря, — сказал Осинькин «СЭ».
После 7 туров «Крылья Советов» с 6 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Полностью интервью Игоря Осинькина читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1