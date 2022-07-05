Орлов высказался о переходах Родригао и Кассьерры в «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о переходах защитника Родригао и нападающего Маттео Кассьерры в «Зенит».
«Я положительно отношусь к переходам Родригао и Кассьерры. Считаю, что это усиление», — сказал Орлов «СЭ».
Оба футболиста в прошлом сезоне выступили за «Сочи».
Родригао в сезоне-2021/22 забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за сочинцев.
В минувшем сезоне Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
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|
4
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|0
|0
|0
|0
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|
5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
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|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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