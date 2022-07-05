Орлов высказался о переходах Родригао и Кассьерры в «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о переходах защитника Родригао и нападающего Маттео Кассьерры в «Зенит».

«Я положительно отношусь к переходам Родригао и Кассьерры. Считаю, что это усиление», — сказал Орлов «СЭ».

Оба футболиста в прошлом сезоне выступили за «Сочи».

Родригао в сезоне-2021/22 забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за сочинцев.

В минувшем сезоне Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.