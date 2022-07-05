Илья Геркус стал директором по стратегическому развитию «Торпедо
В структуре «Торпедо» вводится новая должность — директор по стратегическому развитию. Им назначен Илья Геркус, сообщает пресс-служба клуба.
В зону его ответственности будут входить вопросы стратегического развития клуба, построения спортивной вертикали, а также коммерческая деятельность и маркетинг.
«Илья Геркус является признанным в отрасли профессионалом. Мы уверены, что его приход в нашу команду будет способствовать дальнейшему развитию клуба и выходу клубной инфраструктуры на новый уровень», — сказал председатель совета директоров ФК «Торпедо» Сергей Менжинский.
Геркус был назначен президентом «Локомотива» летом 2016 года, в 2018 году его должность была переименована в «генеральный директор». Специалист покинул клуб в декабре 2018 года.
«Торпедо» по итогам сезона-2021/22 завоевало право выступить в РПЛ.
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14
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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