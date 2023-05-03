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Сегодня, 15:05

Орлов — об интересе «Фатих Карагюмрюк» к Кузяеву: «Он имеет моральное право уйти из «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

— В последние дни в прессе гуляет информация о том, что Кузяев летом может перейти в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», за который уже выступает Магомед Оздоев. Ни подтвердить, ни опровергнуть ее я не могу. Но Далер же уже дал понять, что не намерен продлевать контракт с «Зенитом». Значит, похоже, уйдет. Что ж, он имеет на это полное моральное право. Немало сделал для питерцев, для титулов, трофеев. Сейчас, видимо, решил сменить обстановку. Возможно, хочет поиграть в еврокубках. Другое дело, немного смущает место его возможной новой команды в турнирной таблице чемпионата Турции (сейчас «Фатих» занимает 9-ю позицию. — Прим. «СЭ»). Но это уже личный выбор Кузяева. Как решит, так и будет.

Не думаю, что его уход станет большой потерей для «Зенита». Да, весной он часто выходил в стартовом составе команды Семака, но его КПД снизился по сравнению с осенью. Пропала какая-то искра в его игре, ушло вдохновение. Да и пенальти он не забивал. Не умаляя его заслуг перед клубом, думаю, в «Зените» найдут замену Кузяеву. Ему уже 30. С его уходом разгрузится зарплатная ведомость, «Зенит» даст шанс более молодым исполнителям. Так что это естественный процесс. Футбол — это бизнес.

В текущем сезоне 30-летний Кузяев провел 30 матчей за сине-бело-голубых, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

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Далер Кузяев
Футбол
ФК Зенит
ФК Фатих Карагюмрюк
Геннадий Орлов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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