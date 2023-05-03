Колыванов назвал российских тренеров одними из лучших в мире

Бывший главный тренер «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов, ныне работающий в «Текстильщике», назвал недоверие к отечественным специалистом одной из главных проблем в футболе.

«Российские специалисты — одни из лучших в мире! У нас очень хорошо подготовленные тренеры. Все работают на износ и хотят показать свои лучшие качества в тренерской работе. Просто нас немножко недолюбливают. Правда, не знаю почему. С тренера спрашивают, как сделать результат. Всего зависит от него. Если не даешь результат, то в любом случае покидаешь клуб. Одна из главных проблем в нашем футболе — недоверие к отечественным специалистам», — приводит слова Колыванова Sport24.