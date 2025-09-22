Орзул — об интрижке с Дзюбой: «Этот вечер разделил мою жизнь на до и после»

Телеведущая Мария Орзул рассказала экс-футболисту «Зенита» Владиславу Радимову в их новом шоу от FONBET о скандальной истории с бывшем нападающим сборной России Артемом Дзюбой.

— Эта история с Дзюбой сильно тебя подкосила? Я понимаю, что это разрушило твои прежние отношения. Если отмотать назад, ты бы поехала на ту встречу с Дзюбой?

— Ну, конечно, нет! Это не было ни свидание, ничего. Мы просто общались. Я сначала в солярий заехала, а потом в спортивном костюме поехала просто посидеть, поболтать. Но случилось то, что случилось. Конечно, этот вечер разделил мою жизнь на до и после. Потому что то, что потом я переживала и с чем я сталкивалась, — это очень тяжелая история для меня была.

Очень сильная травля была. Я максимально пыталась сделать вид, что меня это не задевает, но меня это сломало сильно, — призналась Орзул.

В 2015 году перед матчем сборной России против Черногории в отборе Евро-2016 Орзул и Дзюба целовались в машине у отеля в Москве. Этот момент сняли журналисты Life. После скандала телеведущая развелась с медиаменеджером Александром Тащиным, Дзюба сохранил свою семью.