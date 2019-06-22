"Оренбург" сыграл вничью с "Университатей" на глазах Черчесова

"Оренбург" сыграл вничью с "Университатей" в контрольном матче на сборах в Австрии - 1:1. На игре присутствовал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Контрольный матч
"Оренбург" (Россия) - "Университатя" (Румыния) - 1:1 (0:1)
Голы: Фортеш, 34 (0:1). Маляров, 81 (1:1).
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на контрольном матче «Оренбурга» с румынской «Университатей» в Австрии pic.twitter.com/E1VaRncc7Z— Сборная России (@TeamRussia) 22 июня 2019 г.
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