"Оренбург" – "Крылья Советов": за что назначен пенальти в ворота самарцев?

На 7-й минуте перенесенного матча 16-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Крылья Советов" правильное решение принял арбитр Павел Кукуян, назначив пенальти в ворота самарской команды.

Фол Рамиля Шейдаева был очевиден. Нападающий гостей в своей штрафной площади допустил ошибку – сыграл правой рукой в мяч. Такое нарушение правил наказывается 11-метровым ударом, желтая карточка не применяется. (Александр Бобров)​

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