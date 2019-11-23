«Оренбург» — «Ахмат»: стартовые составы команд
10:20
В матче 17-го тура чемпионата России «Оренбург» сыграет с «Ахматом». Стали известны стартовые составы команд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Фамейе, Деспотович.
Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов, Галаджан.
«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Анхель Ромеро, Мусалов, Глушаков, Иванов, Роши, Харин, Исмаэло Силва, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Гащенков, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, Кадыров, Мбенг.
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