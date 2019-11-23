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«Оренбург» — «Ахмат»: стартовые составы команд

10:20
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В матче 17-го тура чемпионата России «Оренбург» сыграет с «Ахматом». Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Фамейе, Деспотович.

Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов, Галаджан.

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Анхель Ромеро, Мусалов, Глушаков, Иванов, Роши, Харин, Исмаэло Силва, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Гащенков, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, Кадыров, Мбенг.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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