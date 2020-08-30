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«Он в любой момент может вернуться в Россию». Кверквелия — о переходе Миранчука в «Аталанту»

00:55
Алексей Миранчук. Фото "СЭ"
Алексей Миранчук. Фото "СЭ"
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Защитник «Ротора» Соломон Кверквелия в разговоре с «СЭ» высказал мнение о скором переходе своего бывшего одноклубника Алексея Миранчука в «Аталанту».

— Он все правильно сделал. Ему пора было уезжать. В Россию он всегда сможет вернуться, любая команда его возьмет.

— «Аталанта» — хороший вариант?

— Отличная команда, они играют в Лиге чемпионов. Леша поедет играть в сильный чемпионат. Желаю ему удачи.

— По физике Миранчук справится?

— Не знаю. Если «Аталанта» его взяла, значит они понимают его возможности. (Севастиан Терлецкий)

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