"Он точно достоин "Оскара" среди журналистов". Семин поздравил Рабинера

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил обозревателя "Спорт-Экспресса" Игоря Рабинера, который стал победителем престижного конкурса Международной ассоциации спортивной прессы AIPS Sports Media Awards.

​– Поздравляю прекрасного журналиста и просто хорошего человека Игоря Рабинера с победой в международном конкурсе спортивной журналистики AIPS Sport Media Awards, – написал Семин в Инстаграме. – Это своего рода "Оскар" для журналистов, освещающих спорт, и Игорь его точно достоин! Надеюсь, что он и в будущем продолжит радовать нас своими материалами!