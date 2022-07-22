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Сегодня, 16:59

Омари Тетрадзе считает, что в прошлом «Спартак» обманул его

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ромы» и «Динамо» Омари Тетрадзе рассказал об инциденте, произошедшем с ним и московским «Спартаком».

«На бумаге клуб прописал совсем не те условия, о которых договаривались на словах. «Спартак» пересмотрел их в одностороннем порядке. Естественно, я не стал ничего подписывать», — цитирует Тетрадзе «Чемпионат».

Футболист хотел перейти в «Спартак», который возглавлял Олег Романцев, но после выставочного турнира в Германии красно-белые предложили Тетрадзе совсем не тот контракт, о котором они ранее договаривались. В итоге игрок перешел в «Аланию».

Источник: https://www.championat.com/
Омари Тетрадзе
ФК Спартак (Москва)
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