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Тетрадзе: «Ничего страшного, если Тюкавин задержится еще на год в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист московского «Динамо» Омари Тетрадзе оценил шансы нападающего бело-голубых Константина Тюкавина сыграть в следующем сезоне РПЛ.

«Есть риск, что Тюкавин проведет следующий сезон в РПЛ менее ярко? Я согласен, что прошлый сезон он провел ярко. У нас любят говорить, если сейчас он уедет, то у него больше шансов проявить себя в Европе. Сейчас он действительно на пике находится, но ничего страшного, если Тюкавин задержится в России еще на год.

Главное — не опускать руки, это ему в плюс не пойдет. Он играет в московском «Динамо», в одном из ведущих клубов российского чемпионата. От него будет зависеть будущий сезон. Если проведет его на таком же высоком уровне, то ему намного легче будет уехать в классную европейскую команду. Спортсмен должен быть с характером, если его нет, то и спортсмена нет. В его же интересах отыграть достойно, даже еще лучше, чем прошлый сезон, потому что за ним следят. Руководители клубов хотят видеть стабильного игрока», — цитирует Legalbet Тетрадзе.

Источник: https://legalbet.ru/news/tetradze-nichego-strashnogo-esli-tyukavin-zaderzhitsya/
Константин Тюкавин
Омари Тетрадзе
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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Константин Тюкавин

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