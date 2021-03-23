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Олич ушел из тренерского штаба сборной Хорватии

20:02
Ивица Олич. Фото Twitter
Ивица Олич. Фото Twitter
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Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич покинул тренерский штаб сборной Хорватии, сообщает пресс-служба национальной команды.

ЦСКА объявил о назначении Олича на пост главного тренера команды 23 марта. Он сменил Виктора Гончаренко, который покинул клуб накануне. 41-летний хорват выступал за москвичей с 2003 по 2006 год, сыграв за команду 116 матчей, в которых забил 44 мяча.

Красно-синие находятся на 5-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 40 очков после 23 проведенных матчей.

После завершения карьеры профессионального футболиста Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, где был сначала ассистентом Анте Чачича, а затем помощником Златко Далича. Вместе с хорватской национальной командой он дошел до финала чемпионата мира-2018, а также успешно преодолел квалификацию на Евро-2020.

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