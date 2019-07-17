Ольга Смородская: "Миранчуки никуда не уйдут!"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" рассказала о своих экономических успехах у руля клуба. Также она выразила скепсис относительно планов нынешнего генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе.

– Мы давали прекрасные показатели. Когда я ушла из клуба, то оставила на счетах "Локомотива" около 2 миллиардов рублей, – сказала Смородская. – Так что когда кто-то рассказывает про какие-то задолженности после меня… Да это просто смешно!

– Кикнадзе хочет, чтобы клуб зарабатывал около 2 миллиардов рублей в год. Это реально?

– Вот я это и делала! Он еще говорит, что нужно учиться продавать игроков. Так? Вот мы продали Ньясса за 18 миллионов фунтов стерлингов в "Эвертон". Вот пусть продадут кого-то хотя бы за пять миллионов.

– Миранчуки, по идее, в недалеком будущем могут уйти за приличные суммы.

– Да никуда они не уйдут! Не уйдут!

– Почему же?

– Объясню. Очень "закрыли" нашу лигу. В РПЛ мало хороших легионеров. Конкуренция резко упала. Мы были третьими в чемпионате, когда здесь выступали Халк, Витсель, Вальбуэна, когда был очень силен "Анжи". Вы только вспомните. А что сейчас? Братья никогда не уйдут за приличные деньги. Плюс – языковой барьер… (Виталий Айрапетов)

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