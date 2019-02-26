Ольга Голодец: "Введение ВАР а России не потребует затрат из госбюджета"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец отметила, что введение системы видеопомощи арбитрам (ВАР) в российской премьер-лиге (РПЛ) не потребует затрат из государственного бюджета.

Ранее клубы чемпионата России единогласно поддержали идею введения ВАР со следующего сезона.

- Коллеги из Российского футбольного союза (РФС) не обращались к нам (по поводу получения финансирования из бюджета), - цитирует ТАСС Голодец. - Мы с ними обсуждали введение данной системы, они заверили, что уже в этом году на некоторых матчах чемпионата России система будет использована. Она очень хорошо показала себя на чемпионате мира.

Я за данную систему, она абсолютно объективна. Тебе дается время и возможность увидеть, было нарушение или нет - это честнее.