Олег Романцев: «Вижу «Спартак» пятым-шестым. Не очень хорошо различаю игроков по фамилиям»
Самый титулованный российский тренер Олег Романцев поделился мнением о «Спартаке». На счету специалиста восемь чемпионских званий с московской командой.
— Мне кажется, «Спартак» находится чуть ниже, чем может и должен, — цитирует Романцева официальный сай «Матч ТВ». — Я вижу его пятым-шестым.
— Тогда чисто тренерский вопрос: Крал, Гулиев, Тиль, а также Умяров с Зобниным — можно ли не понимать, что все эти люди плюс-минус дублируют функции друг друга?
— Знаете, какая штука... Вот вы называете фамилии, а я ловлю себя на мысли, что половину из них просто не слышал, хотя смотрю футбол очень внимательно. Объясню почему.
На стадион я теперь хожу нечасто — один-два матча в сезоне, вряд ли больше. А телевизор смотрю с выключенным звуком, хотя среди комментаторов есть нормальные ребята. Перед началом матча оцениваю, конечно, составы, но когда начинается футбол, на первое место выходит общий рисунок игры. Этой привычке уже немало лет.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1184385_Karpin_kogda_prishel_v_Spartak_dovolno_koravenkij_byl_ponachalu_Bolshoje_intervju_Olega_Romanceva