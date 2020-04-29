Олег Романцев: «Вижу «Спартак» пятым-шестым. Не очень хорошо различаю игроков по фамилиям»

Самый титулованный российский тренер Олег Романцев поделился мнением о «Спартаке». На счету специалиста восемь чемпионских званий с московской командой.

— Мне кажется, «Спартак» находится чуть ниже, чем может и должен, — цитирует Романцева официальный сай «Матч ТВ». — Я вижу его пятым-шестым.

— Тогда чисто тренерский вопрос: Крал, Гулиев, Тиль, а также Умяров с Зобниным — можно ли не понимать, что все эти люди плюс-минус дублируют функции друг друга?

— Знаете, какая штука... Вот вы называете фамилии, а я ловлю себя на мысли, что половину из них просто не слышал, хотя смотрю футбол очень внимательно. Объясню почему.

На стадион я теперь хожу нечасто — один-два матча в сезоне, вряд ли больше. А телевизор смотрю с выключенным звуком, хотя среди комментаторов есть нормальные ребята. Перед началом матча оцениваю, конечно, составы, но когда начинается футбол, на первое место выходит общий рисунок игры. Этой привычке уже немало лет.