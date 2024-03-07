Малюков: «ЦСКА выиграет у «Крыльев Советов» и займет место в тройке по итогам сезона»

Бывший футболист ЦСКА Олег Малюков поделился ожиданиями от матча армейцев с «Крыльями Советов» в 20-м туре РПЛ.

«ЦСКА выиграет завтра у «Крыльев Советов», — цитирует Малюкова «РБ Спорт». — Да, армейцы пропускают на последних минутах уже который матч, но Федотов — опытный тренер и может исправить эту ситуацию. Надеюсь, завтра ЦСКА выступит удачно и заберет свои очки. ЦСКА всегда претендует на место в тройке. Они все сделают для этого. У армейцев может получиться попасть в тройку».

Игра между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится в пятницу, 8 марта, в Самаре.