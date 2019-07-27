19:21 | Футбол — РПЛ

Олег Кононов: "С Мельгарехо мы прощаемся"

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Тамбова" (0:2) в матче третьего тура РПЛ отметил, что нападающий Лоренсо Мельгарехо покинет красно-белых.

– Что с Мельгарехо?

– Ханни и Мельгарехо – игроки, с которыми мы прощаемся. Работаем над тем, чтобы трудоустроить Мельгарехо. (Дмитрий Зеленов)

Тамбов - Спартак

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