Олег Кононов: "С Мельгарехо мы прощаемся"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Тамбова" (0:2) в матче третьего тура РПЛ отметил, что нападающий Лоренсо Мельгарехо покинет красно-белых.

– Что с Мельгарехо?

– Ханни и Мельгарехо – игроки, с которыми мы прощаемся. Работаем над тем, чтобы трудоустроить Мельгарехо. (Дмитрий Зеленов)

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