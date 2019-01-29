Олег Кононов: "Не хочу никого терять из игроков, и Зе Луиша тоже"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы над "Локомотивом" (4:0) сказал, что не хочет расставаться с форвардом Зе Луишем. Ранее сообщалось, что им интересуется "Галатасарай".

-Главный вывод по итогам сбора?

-Мы отлично подготовились на этом сборе. Тьфу-тьфу-тьфу, обошлось без серьезных травм. И хорошо, что восстанавливаются другие наши игроки. На следующем сборе рассчитываем на Фернанду и Боккетти. А еще мы ближе познакомились с игроками. Тренерский состав провел большую работу, спасибо моим товарищам.

- По качеству какая из игр понравилась больше?

- Никакая. Определенные моменты нравились, но если брать в целом, с первой до последней минуты, то ни одной. Надеюсь, все впереди.

-Что с Михаилом Игнатовым? Была обратная замена в прошлом матче,сейчас не играл.

-Поберегли его, есть небольшой дискомфорт в задней поверхности бедра. Играть хотел, но рисковать не хотели.

-Зе Луиш забил два. Как оцените его игру? Нужен он вам?

- Я не хочу никого терять из игроков! И Зе Луиша тоже. Нам нужны свои победы! (Дмитрий Зеленов)

"Фонбет Кубок Матч Премьер": все о турнире, регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица