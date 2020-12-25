Официальная зарплата Широкова 50 тысяч рублей

Бывший футболист сборной России Роман Широков на суде предоставил справку о том, что его официальная зарплата составляет 50 тысяч рублей.

Сегодня, 25 декабря, в суде проходят прения сторон по делу Широкова, который обвиняется в избиении судьи. Ранее арбитр Никита Данченко, которого избил экс-капитан сборной, подал гражданский иск на 500 тысяч рублей.

Справка об официальной зарплате Романа Широкова. Фото Севастиан Терлецкий., «СЭ»

Экс-футболист напал на арбитра в августе во время любительского футбольного матча. Широкову вменяется «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений». Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Защита Данченкова же считает, что имело место покушение на убийство.