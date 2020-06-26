Общественная палата Москвы призвала полицию отказаться от уголовного преследования фанатов «Спартака»

Общественная палата Москвы обратилась к столичной полиции с призывом отказаться от уголовного преследования фанатов «Спартака». Обращение подписал заместитель Председателя палаты Алексей Венедиктов. Письмо оказалось в распоряжении «СЭ».

В письме Общественная палата обращается к начальнику Главного управления ГУ МВД по городу Москве Олегу Баранову. «Уважаемый Олег Анатольевич! — говорится в документе. — Общественная палата Москвы наблюдает за нарастающим общественным резонансом вокруг массовых задержаний болельщиков ФК «Спартак Москва», последовавших после эпизода с «проводами» клуба на выездной матч в Тулу.

Учитывая отсутствие ущерба кому-либо, мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки своего клуба.

Одновременно призываем болельщиков всех московских клубов действовать исключительно в рамках законодательства, а также выражаем готовность к организации дискуссии с заинтересованными сторонами на площадке Общественной палаты Москвы или Общественного совета ГУВД во избежание подобных ситуаций.

Отдельно отмечу, что в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, болельщиками «Спартака», задержанными по данному уголовному делу, было создано волонтерское движение. На собственные средства вышеуказанные фанаты приобрели и доставили свыше 3 тонн продуктов питания более чем 2000 нуждающимся в Москве и Московской области. Под их опекой находились малоимущие семьи, ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и семьи с детями инвалидами».