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Общественная палата Москвы призвала полицию отказаться от уголовного преследования фанатов «Спартака»

15:47
Текст письма.
Текст письма.
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Общественная палата Москвы обратилась к столичной полиции с призывом отказаться от уголовного преследования фанатов «Спартака». Обращение подписал заместитель Председателя палаты Алексей Венедиктов. Письмо оказалось в распоряжении «СЭ».

В письме Общественная палата обращается к начальнику Главного управления ГУ МВД по городу Москве Олегу Баранову. «Уважаемый Олег Анатольевич!  — говорится в документе. —  Общественная палата Москвы наблюдает за нарастающим общественным резонансом вокруг массовых задержаний болельщиков ФК «Спартак Москва», последовавших после эпизода с «проводами» клуба на выездной матч в Тулу.

Учитывая отсутствие ущерба кому-либо, мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки своего клуба.

Одновременно призываем болельщиков всех московских клубов действовать исключительно в рамках законодательства, а также выражаем готовность к организации дискуссии с заинтересованными сторонами на площадке Общественной палаты Москвы или Общественного совета ГУВД во избежание подобных ситуаций.

Отдельно отмечу, что в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, болельщиками «Спартака», задержанными по данному уголовному делу, было создано волонтерское движение. На собственные средства вышеуказанные фанаты приобрели и доставили свыше 3 тонн продуктов питания более чем 2000 нуждающимся в Москве и Московской области. Под их опекой находились малоимущие семьи, ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и семьи с детями инвалидами».

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