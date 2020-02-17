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Обольский перешел в «Нижний Новгород»

16:16
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Нападающий «Динамо» Николай Обольский на правах аренды перешел в «Нижний Новгород», сообщает официальный сайт клуба.

В этом сезоне 23-летний форвард не выходил на поле в составе первой команды «Динамо».

Обольский начал заниматься в системе тульского «Арсенала». В составе московского «Динамо» он всего сыграл 19 матчей, забитыми голами не отметился.

Прошлый сезон футболист находился в аренде в «Сочи», где в 30 играх забил 6 мячей.

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