Обольский перешел в «Нижний Новгород»

Нападающий «Динамо» Николай Обольский на правах аренды перешел в «Нижний Новгород», сообщает официальный сайт клуба.

В этом сезоне 23-летний форвард не выходил на поле в составе первой команды «Динамо».

? Николай Обольский остаток сезона 2019/20 проведёт в аренде в @fcnn_ru, который на данный момент занимает 11-е место в @FNLeague. Ранее по маршруту Москва — Нижний Новгород уже проследовал другой игрок нашего клуба Вячеслав Грулёв. #ДинамоМосква #твоякоманДа #трансферыДинамо pic.twitter.com/y9ZnBfRYBi — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) February 17, 2020

Обольский начал заниматься в системе тульского «Арсенала». В составе московского «Динамо» он всего сыграл 19 матчей, забитыми голами не отметился.

Прошлый сезон футболист находился в аренде в «Сочи», где в 30 играх забил 6 мячей.