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Нжи дал обещание на случай попадания «Динамо» в тройку

18:00
Клинтон Нжи. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Клинтон Нжи. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи рассказал, что сделает, если команда попадет в тройку по итогам сезона.

— Если попадете в тройку, можете пообещать болельщикам какую-то новую прическу?

— Покрашусь в цвета динамовской формы! С синими волосами я еще не ходил. Надеюсь, мне придется выполнить обещание.

После 19 туров «Динамо» занимает шестое место, набрав 30 очков. От идущего третьим «Спартака» бело-голубые отстают на 5 очков.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью с Клинтоном Нжи читайте здесь

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