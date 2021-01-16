Нжи дал обещание на случай попадания «Динамо» в тройку

Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи рассказал, что сделает, если команда попадет в тройку по итогам сезона.

— Если попадете в тройку, можете пообещать болельщикам какую-то новую прическу?

— Покрашусь в цвета динамовской формы! С синими волосами я еще не ходил. Надеюсь, мне придется выполнить обещание.

После 19 туров «Динамо» занимает шестое место, набрав 30 очков. От идущего третьим «Спартака» бело-голубые отстают на 5 очков.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью с Клинтоном Нжи читайте здесь