Нжи дал обещание на случай попадания «Динамо» в тройку
18:00
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи рассказал, что сделает, если команда попадет в тройку по итогам сезона.
— Если попадете в тройку, можете пообещать болельщикам какую-то новую прическу?
— Покрашусь в цвета динамовской формы! С синими волосами я еще не ходил. Надеюсь, мне придется выполнить обещание.
После 19 туров «Динамо» занимает шестое место, набрав 30 очков. От идущего третьим «Спартака» бело-голубые отстают на 5 очков.
(Константин Алексеев)
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