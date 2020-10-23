Новый тренер «Динамо» хотел бы сходить на хоккей
Новый тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что при возможности с удовольствием сходил бы на хоккейный матч.
— Были ли вы когда-то на хоккее? Пойдете на «Динамо»?
— В Германии этот вид спорта развит. В Кельне и Дюссельдорфе отличные команды. Умею кататься на коньках, но в хоккее не играю. Сейчас у меня матч главной команды, потом в расписании посещение встречи второй команды. Но если будет свободное время, то с удовольствием приду на хоккей. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.