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Новый тренер «Динамо» хотел бы сходить на хоккей

18:45
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Новый тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что при возможности с удовольствием сходил бы на хоккейный матч.

— Были ли вы когда-то на хоккее? Пойдете на «Динамо»?

— В Германии этот вид спорта развит. В Кельне и Дюссельдорфе отличные команды. Умею кататься на коньках, но в хоккее не играю. Сейчас у меня матч главной команды, потом в расписании посещение встречи второй команды. Но если будет свободное время, то с удовольствием приду на хоккей. (Константин Алексеев)

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