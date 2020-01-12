Новиков рассказал, почему в «Динамо» будет работать испанский тренер по физподготовке

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, почему решил пригласить в качестве нового тренера по физподготовке испанца Хосе Постора Верчили.

— Отдохнуть не получилось, каждый день был на связи с руководством команды, решали какие-то вопросы. Анализировали игроков, анализировали прошедшие матчи, — рассказал тренер в интервью клубному каналу.

Находились в поисках людей, которые усилят наш тренерский штаб, команду в целом, поэтому этот месяц прошел весь в работе.

Новый тренер по физподгтовке? Остановились на испанском специалисте, который имеет опыт работы в российском чемпионате, в испанской ла лиге. Положительные отзывы были со всех сторон. После личного разговора с ним, я увидел, что мы во многом соприкасаемся и смотрим на многие вопросы одинаково. Это был важный момент для меня.

Он работал с Курбаном Бердыевым в «Рубине» и «Ростове». Это те времена, когда они обыгрывали «Манчестер Юнайтед» и «Баварию». Он хорошо знает русский язык, потому что жена у него русская.