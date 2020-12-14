«Рубин» объявил об аренде японского полузащитника Сайото

21-летний полузащитник Мицуки Сайото стал игроком казанского «Рубина», сообщается на официальном сайте клуба.

Японский хавбек будет выступать в «Рубине» на правах аренды. Соглашение рассчитано на 1,5 года с правом выкупа.

Права на футболиста принадлежат клубу «Сенан Бельмаре», выступающему в высшей японской лиги J1.

Сайото провел в лиге J1 75 матчей, отметился 4 голами и сделал 3 результативные передачи. Он также является игроком сборной Японии U23.