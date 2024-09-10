Новичок «Динамо» Гомес: «Уже выучил по-русски «спасибо», «доброе утро». Видите, какой я молодец»

Новичок московского «Динамо», нападающий Артур Гомес рассказал о своих впечатлениях от России и изучении русского языка.

7 сентября стало известно, что 26-летний бразилец подписал контракт с клубом до лета 2029 года.

«Бителло много рассказывал о России. Он уверил, что ничего бояться не нужно. Я чувствовал себя воодушевленным. Если бы он мне не рассказал об этом, то я бы не осмелился на переезд в другой конец света. Холод? Я никогда не испытывал холод (смеется). Посмотрим.

Изучение русского? Это очень сложный язык. Я постараюсь сделать все, что зависит от меня. Но видите, какой я молодец — уже выучил «спасибо», «доброе утро», — сказал Гомес.

Форвард выступал за бразильский «Крузейро» с июля 2023 года. В общей сложности Гомес провел 59 матчей за команду, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.