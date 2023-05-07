Новичок «Ахмата» Гбамбле рассказал, что хотел бы увидеться с Рамзаном Кадыровым

Ивуарийский полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле высказался об уровне жизни в России.

«Я не так давно в России, но все, что я успел здесь увидеть, мне понравилось. Все круто. Уровень жизни в России высокий, все хорошо устроено. Виделся ли я с Рамзаном Кадыровым? Нет, еще нет, я всего два месяца в России. Но в будущем хотел бы. Может быть, получится когда-то», — приводит «РБ Спорт» слова Гбамбле.

Футболист перешел в «Ахмат» в начале 2023 года, подписав контракт с грозненской командой на 3,5 года. Ранее он выступал за словенский «Целе».