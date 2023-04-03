Носков заявил, что игроки ЦСКА получали повреждения из-за тяжелого поля в матче с «Факелом»

Защитник ЦСКА Егор Носков прокомментировал победу команды над «Факелом» (2:0) в выездном матче 21-го тура РПЛ.

«Отличная атмосфера, всегда приятно играть при такой поддержке болельщиков, заполняемости трибун. Неважно, что они были против нас. Это всегда дает импульс. Легче играть, меньше волнения. Поле очень тяжелое, рыхлое. Газон как будто очень мягкий. По счету сыграли, от обороны, экономили силы, чтобы хватило на концовку. Те, кто валялся, реально получали повреждения. И «Факел» был заряжен на результат, борьбу. Трибуны гнали вперед. Поэтому в некоторых эпизодах они играли более эмоционально», — приводит слова Носкова Sport24.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Факел» идет на 14-й строчке (17 очков).