В «Химках» заявили о наличии шорт-листа на пост главного тренера

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал «СЭ» о поиске нового тренера после увольнения Спартака Гогниева.

Сегодня, 3 апреля, подмосковный клуб объявил об отставке Гогниева. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

«Окончательное решение не принято. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ренат Саярович Билялетдинов. Он готовит команду к ближайшему матчу с ЦСКА. Для команды человек не новый. В тренерском штабе с осени прошлого года, был на зимних сборах. Список тренеров, конечно, есть, но пока не обсуждаются какие-либо конкретные имена. Не готовы комментировать, пока не будет принято решение», — сказал Оленев «СЭ».

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.