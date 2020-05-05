Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос, должен ли главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остаться в команде.

— У меня есть мнение на этот счет, но некорректно говорить о другом клубе. Есть ли порог, когда тренер должен уйти по возрасту? Я думаю, нет. Все всё понимают. Нормальные люди понимают, — сказал Мамаев в разговоре с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире Instagram.

31-летний Павел Мамаев в текущем сезоне провел один матч за «Ростов» и забил один мяч.