Нападающий «Динамо» Николай Комличенко подчеркнул, что не растерял форму за время самоизоляции. Бело-голубые возвращаются к тренировкам, по словам форварда, он выполнял указания тренера по физподготовке.

— Прибавил грамм 700, за первую тренировку все ушло. Вообще легко, — сказал Комличенко в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Нам постоянно писали программу тренировок в домашних условиях. В этом плане было все супер и профессионально. Очень интересная программа.

Понимаешь, что если сегодня не потренируешься, то тяжело будет. А потом еще на завтра отложишь, а через два месяца выйдешь на поле и поймешь, что нужно было потренироваться.