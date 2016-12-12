12:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Николай Комличенко: "Краснодару" по силам догнать "Спартак"

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Нападающий "Краснодара" Николай Комличенко, выступающий на правах аренды за "Слован", уверен, что краснодарской команде по силам догнать "Спартак", который лидирует в чемпионате России. Красно-белые имеют в активе 40 очков, а "Краснодар" с 28 очками занимает пятое место.

- Отрыв приличный, но игр еще много, по-любому спартаковцы могут оступиться, - цитирует "Р-Спорт" Комличенко. - А "Краснодару" надо успешно выступать и ждать момента. Думаю, ему по силам догнать "Спартак".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161212/1113632135.html

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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честный человечишко

"Спартак", потерявший за 17 туров 11 очков, опережает "Краснодар" на 12. Проблематично, однако...

14:29

МачоМэн

с предателем Родины по силам быкам только за попадание в ЛЕ на след год бороться

13:22

sb1006

А что ещё мог сказать игрок, принадлежащий "Краснодару" ?

13:18

Valdemarson

Ну, если вылечат всех за зиму, не продадут Федю, не будут сливать матчи... Опять же, в Краснодаре надо Спартак прихлопнуть. Вероятность таки выше нуля.

12:52

Bache Gabrielsen

Писатель-фантаст ?

12:40

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ