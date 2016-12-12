Николай Комличенко: "Краснодару" по силам догнать "Спартак"

Нападающий "Краснодара" Николай Комличенко, выступающий на правах аренды за "Слован", уверен, что краснодарской команде по силам догнать "Спартак", который лидирует в чемпионате России. Красно-белые имеют в активе 40 очков, а "Краснодар" с 28 очками занимает пятое место.

- Отрыв приличный, но игр еще много, по-любому спартаковцы могут оступиться, - цитирует "Р-Спорт" Комличенко. - А "Краснодару" надо успешно выступать и ждать момента. Думаю, ему по силам догнать "Спартак".