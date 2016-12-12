Николай Комличенко: "Краснодару" по силам догнать "Спартак"

Нападающий "Краснодара" Николай Комличенко, выступающий на правах аренды за "Слован", уверен, что краснодарской команде по силам догнать "Спартак", который лидирует в чемпионате России. Красно-белые имеют в активе 40 очков, а "Краснодар" с 28 очками занимает пятое место.
- Отрыв приличный, но игр еще много, по-любому спартаковцы могут оступиться, - цитирует "Р-Спорт" Комличенко. - А "Краснодару" надо успешно выступать и ждать момента. Думаю, ему по силам догнать "Спартак".
честный человечишко
"Спартак", потерявший за 17 туров 11 очков, опережает "Краснодар" на 12. Проблематично, однако...
14:29
МачоМэн
с предателем Родины по силам быкам только за попадание в ЛЕ на след год бороться
13:22
sb1006
А что ещё мог сказать игрок, принадлежащий "Краснодару" ?
13:18
Valdemarson
Ну, если вылечат всех за зиму, не продадут Федю, не будут сливать матчи... Опять же, в Краснодаре надо Спартак прихлопнуть. Вероятность таки выше нуля.
12:52
Bache Gabrielsen
Писатель-фантаст ?
12:40