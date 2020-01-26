Никола Влашич: «В ЦСКА верим, что сможем догнать «Зенит»

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич после победы в товарищеском матче над австрийским ЛАСКом (2:1) поделился мнением о перспективах своей команды. В этой встрече хавбек оформил дубль.

— Я забил два мяча, но это абсолютно не важно, — приводит слова Влашича пресс-служба ЦСКА. — Важно то, что мы победили и были лучшей командой на поле. Возможно, показали не совсем тот футбол, который любим. У нас есть повод быть довольными результатом.

Нам нужны эти матчи, чтобы хорошо подготовиться ко второй части сезона. Когда он возобновится, мы будем в хорошей форме. Верим, что сможем догнать «Зенит», ведь очков между нами не так уж и много, а игр достаточно. Они еще приедут к нам в гости. Мы будем биться до конца!