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Сегодня, 08:20

Высоцкий — о Семине: «Сохранилось в нем какое-то пацанство. И мне это очень нравится»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный актер, сценарист, режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о тренере Юрии Семине.

— Вы и сегодня на матчи в Черкизово регулярно заглядываете?

— Уже нет. Смотрю по телевизору. Если раньше безумно любил «Локомотив», то сейчас с грустью за ним наблюдаю. Началось это с ухода Семина — еще при Смородской, в конце 2010-го. Я воспринял болезненно. Через несколько лет он вернулся, опять выиграл чемпионство, два Кубка России, а в 2020-м Палыча снова бесцеремонно убрали...

Мне обидно за Семина, я расстроен, как в этой ситуации повел себя «Локомотив». Нельзя такими людьми разбрасываться. Его должны были оставить в клубе. И не в роли посаженного генерала. Палыч — наше все!

— Есть про него история, которую вспоминаете и улыбаетесь?

— Как-то после матча Палыч, посидев в теплой компании, всех к себе на дачу позвал. Приехали — там никого, ключей нет. Дом под охраной. Что сделал Семин? Полез через забор!

— Зная Юрия Палыча, не удивлены.

— Да, сохранилось в нем какое-то пацанство. И мне это очень нравится. Ни возраст, ни регалии Семина не изменили. Многие посмеиваются над его криками на бровке, говорят, чуть ли не в падучей бьется... Но вот такой человек. Искренний, непосредственный, отчаянный.

Никита Высоцкий. Никита Высоцкий: «В апреле отец пишет: «Уйду я в это лето в малиновом плаще». В июле умирает»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Никита Высоцкий
Юрий Семин
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Высоцкий: «Мне не нравится политика «Зенита», который отовсюду вычищает и выскребает игроков»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

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Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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