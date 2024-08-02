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Высоцкий — о Смородской: «Работала по принципу: «А что не пить, когда дают?»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Ольга Смородская.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Известный актер, сценарист, режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о тренере Юрии Семине и бывшем президенте клуба Ольге Смородской.

— Я понимаю, почему в последние годы все руководители хотели от Семина избавиться. Почему Смородская его ломала. А он ей на банкете отвечал: «У меня нет конфликта с Ольгой Юрьевной. Это у Ольги Юрьевны конфликт с футболом!»

— Ну и почему же?

— Для Семина главное — футбол. Потом все остальное. А для менеджеров, которые его и турнули, на первом месте — деньги. К тому же Палыч занимает в клубе слишком большое пространство. Классический тренер старой школы, многое старается контролировать. Он не вписывается в нынешнюю бизнес-надстройку над футболом. Как и Романцев.

Я с уважением относился к Васе Уткину, но был категорически не согласен, когда он говорил, что время Семина-тренера давно ушло. Иногда вообще отзывался о нем в самых отвратительных выражениях. При этом нахваливал Смородскую, считал ее классным менеджером. Но она работала по принципу: «А что не пить, когда дают?»

— ???

— Это из песни моего отца. И в ЦСКА, и в «Локомотиве» в распоряжении Ольги Юрьевны был огромный бюджет. С такими возможностями добиться результата несложно...

Никита Высоцкий. Никита Высоцкий: «В апреле отец пишет: «Уйду я в это лето в малиновом плаще». В июле умирает»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Никита Высоцкий
Ольга Смородская
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США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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Высоцкий — о Семине: «Сохранилось в нем какое-то пацанство. И мне это очень нравится»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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