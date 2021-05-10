Бывший генеральный директор «Чертаново» посетил матч «Спартак» — «Химки»
18:14
Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин приехал на матч 29-го тура Тинькофa РПЛ «Спартак» — «Химки». От комментариев он отказался.
Бывший генеральный директор подмосковного клуба в апреле был задержан органами правопорядка, впоследствии было заведено уголовное дело по его деятельности в школе «Чертаново». В ходе проверки в офисе клуба у правоохранительных органов возникли вопросы относительно оформления переходов игроков «Чертаново» в другие команды.
(Севастиан Терлецкий)
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю