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Бывший генеральный директор «Чертаново» посетил матч «Спартак» — «Химки»

18:14
Николай Ларин. Фото «СЭ»
Николай Ларин. Фото «СЭ»
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Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин приехал на матч 29-го тура Тинькофa РПЛ «Спартак» — «Химки». От комментариев он отказался.

Бывший генеральный директор подмосковного клуба в апреле был задержан органами правопорядка, впоследствии было заведено уголовное дело по его деятельности в школе «Чертаново». В ходе проверки в офисе клуба у правоохранительных органов возникли вопросы относительно оформления переходов игроков «Чертаново» в другие команды.

(Севастиан Терлецкий)

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