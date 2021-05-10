Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин приехал на матч 29-го тура Тинькофa РПЛ «Спартак» — «Химки». От комментариев он отказался.

Бывший генеральный директор подмосковного клуба в апреле был задержан органами правопорядка, впоследствии было заведено уголовное дело по его деятельности в школе «Чертаново». В ходе проверки в офисе клуба у правоохранительных органов возникли вопросы относительно оформления переходов игроков «Чертаново» в другие команды.

(Севастиан Терлецкий)