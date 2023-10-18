Кривцов — о Галицком: «После неудачных игр он мог сказать, что я делал не так. Я не спорил»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» рассказал об общении с президентом клуба Сергеем Галицким.

— Сперцян рассказывал: когда перестал забивать со штрафных, ему позвонил Галицкий и сказал: голы ушли, потому что тот перестал отрабатывать удары после тренировок. С тобой такое не случалось?

— Нет, мне Сергей Николаевич не звонил. Но я понимаю, почему он набрал Эдику, Сперцян же еще в академии «Краснодара» миллиард штрафных реализовал! Поэтому, как только перестал забивать в РПЛ, Галицкий отреагировал таким образом.

После тренировок, кстати, многие остаются: тот же Эдик, Ахметов, Баньяц, Кади — все отрабатывают удары. Другой вопрос, что это не всегда разрешают. Бывают дни с большой нагрузкой, когда у тебя вроде силы остаются, но тренеры говорят: «Сегодня без дополнительной работы. В следующий раз».

— Кто в «Краснодаре» больше всех работал дополнительно?

— Крыховяк — он постоянно был в тренажерном зале. Причем не только во время сезона, но и на сборах. Мы жили в гостинице, до стадиона добираться — 15 минут. Приезжаем, а он уже в зале! На базе «Краснодара» — такая же картина. Человек поиграл в топ-клубах — разбирается в таких вещах.

— Возвращаясь к Галицкому... Каким был ваш самый необычный разговор?

— Мы не то чтобы часто контактировали на самом деле. В основном общались на стадионе, после домашних матчей. И после неудачных игр он мог подойти и сказать: «В этом эпизоде ты неправильно сыграл. В другом тоже нужно было действовать по-другому».

— Как ты реагировал?

— Я даже не спорил, потому что понимал: все так. Плюс он же смотрел игру с трибуны, а оттуда лучше видны нюансы.