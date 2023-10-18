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Сегодня, 10:00

Кривцов — об отсутствии голов в сезоне: «Меня как будто заколдовали!»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Никита Кривцов.
Фото «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «СЭ» прокомментировал то, что не забил ни одного гола в текущем сезоне РПЛ.

— Весной ты стал одним из главных открытий РПЛ, забив в 7 матчах 7 голов. А что с результативностью в этом сезоне?

— Честно, вообще без понятия. Такое ощущение, что меня кто-то заколдовал: моментов стало меньше, а те, что были, я не реализовал. Хотя должен был. Например, в Казани...

— А с «Ростовом» мог сделать ассист, но Кордоба не реализовал выход один на один.

— Да! Но видишь, не хотят с моих передач забивать, ха-ха! Джон, наверное, подумал, что забивать при 1:2 — слишком рано, надо было сохранить интригу до 95-й минуты.

— Отсутствие результативных действий на тебя давит?

— Когда я в игре, об этом не думаю. Главное — результат команды, одеяло на себя я не тяну. Но за пределами поля, бывает, задаюсь вопросами: почему не могу забить? Что делаю не так? Почему не получается? Ответы пока не нашел — нахожусь в процессе.

Никита Кривцов. «Если Ивича позовет «Спартак», он откажется!» Галицкий, агент из Европы, рэп: интервью молодой звезды «Краснодара»
ФК Краснодар
Никита Кривцов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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