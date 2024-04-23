Нигматуллин отметил лучших вратарей РПЛ на данный момент

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, кого можно отметить из голкиперов РПЛ.

«В последнем туре я бы выделил Александра Максименко, он сохранил ничью в Кубке России с «Зенитом» и выручил в матче с «Ростовом». Когда вратари конкурируют в сильной команде, это психологически не очень хорошо, потому что голкипер должен быть уверен в себе и что он будет играть в следующем матче, а не играет до ошибки.

Отметил бы Ломаева из «Крыльев», хоть команда и проиграла, но долго он держал ворота в неприкосновенности. Латышонка из «Балтики» можно выделить как одно из открытий чемпионата. Сафонов по праву номер один в сборной России и выглядит солидно и уверенно», – сказал Нигматуллин в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».