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Сегодня, 00:55

Нигматуллин отметил лучших вратарей РПЛ на данный момент

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, кого можно отметить из голкиперов РПЛ.

«В последнем туре я бы выделил Александра Максименко, он сохранил ничью в Кубке России с «Зенитом» и выручил в матче с «Ростовом». Когда вратари конкурируют в сильной команде, это психологически не очень хорошо, потому что голкипер должен быть уверен в себе и что он будет играть в следующем матче, а не играет до ошибки.

Отметил бы Ломаева из «Крыльев», хоть команда и проиграла, но долго он держал ворота в неприкосновенности. Латышонка из «Балтики» можно выделить как одно из открытий чемпионата. Сафонов по праву номер один в сборной России и выглядит солидно и уверенно», – сказал Нигматуллин в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Александр Максименко
Иван Ломаев
Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Зенит – Рубин
 - : -
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Краснодар – Балтика
 - : -
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